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Ailece alışveriş turu

Vatanım Sensin dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, oğulları Ali ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

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Yoğun iş temposundan dolayı bu yıl sömestr tatilini İstanbul’da geçiren Ergenç ailesi, pazar gezmesinde görüntülendi. Gayet sade ve doğal halleri ile alışverişe çıkan çifti, karşısında gören hayranları, ünlü çiftle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

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