Ailece alışveriş turu
Vatanım Sensin dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, oğulları Ali ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
- Magazin servisi
Yoğun iş temposundan dolayı bu yıl sömestr tatilini İstanbul’da geçiren Ergenç ailesi, pazar gezmesinde görüntülendi. Gayet sade ve doğal halleri ile alışverişe çıkan çifti, karşısında gören hayranları, ünlü çiftle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.