Ali Ağaoğlu kızını ve damadını otelinde ağırladı

İzmir'in 'nadir' bebekleri 2,5 yaşında

Erdem-Fulya Aksakal çiftinin ilk çocukları olan ve 100 bin doğumda bir görülen tek yumurta üçüzleri Ece, Elif ve Ceylin, İzmir'in ‘nadir’ çocukları arasına girdi. Henüz 33 haftalıkken; 1 kilo 250, 1 kilo 450 gram ve 2 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya gelen üçüzler, hızla büyüyerek yaşıtlarına yetişti ve 2,5 yaşına bastı.