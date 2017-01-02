Ali Ağaoğlu kızını ve damadını otelinde ağırladı
Kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da yağan bol kar otelcilerin yüzünü güldürürken ünlü simalar da zirveye çıktı.
Kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da yağan bol kar otelcilerin yüzünü güldürürken ünlü simalar da zirveye çıktı.Ağaoğlu şirketler Grubu yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, sahibi olduğu My Mountain Ağaoğlu otelinde geçen hafta dillere destan evlendirdiği kızı Sena Ağaoğlu Kırcal, eşi Korhan Kırcal ve ailesini ağırladı.
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