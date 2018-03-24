Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evlendi! Milyonlarca kişi Ali Sunal kimdir eşi Nazlı Kurbanzade kim nereli kaç yaşında Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade instagram facebook hesabı var mı Ali Sunal ve Gökçe Bahadır neden ayrılmıştı gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Bizlerde konu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde sizler için derledik. Tiyatrocu-oyuncu Ali Sunal (42), dün akşam Avukat Nazlı Kurbanzade’yle dünya evine girdi.Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı... İlk evliliğini oyuncu Gökçe Bahadır ile 2011 senesinde yapan usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Gökçe Bahadır ile anlaşamayıp sekiz ay sonra boşanmıştı. İşte Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade kimdirleri hayat hikayesi kariyeri ve haklarında merak edilen tüm ayrıntılar burada...



Kemal Sunal’ın kendi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal (42), dün akşam Avukat Nazlı Kurbanzade’yle dünya evine girdi. Swissotel’deki düğünde Ali Sunal’ın nikah şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar, gelin Nazlı Kurbanzade’nin şahitliğini ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki yaptı.









BALAYI DUBAİ'DE



Evliliğe ‘Evet’ diyen Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade’yi; anne Gül Sunal, kız kardeşi Ezo Sunal, Kurbanzade’nin ailesi, Erol Evgin, Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal gibi ünlüler yalnız bırakmadı.Damatlık ve gelinlik için Vakko’yu tercih eden, çift balayını Dubai’de yapacak.



5 MİLYON TL'LİK EVDE OTURACAK



Ali Sunal’ın eşi Nazlı Kurbanzade’yle Fenerbahçe’de 5 milyon TL’lik bir evde oturacağı öğrenildi.



NAZLI KURBANZADE KİMDİR?



42 yaşındaki Ali Sunal ile hayatını birleştirecek olan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade’nin kızıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Nazlı Kurbanzade bazı etkinlikler için zaman zaman modellik de yapmaktadır. Koç Üniversitesi mezunu olan Kurbanzade, Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde çalışıyor.







ALİ SUNAL KİMDİR?



Ali Sunal, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki Mahmut ve En Son Babalar Duyar dizisindeki Mustafa rolleriyle tanındı. Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadırile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. "



ALİ SUNAL GÖKÇE BAHADIR NEDEN AYRILMIŞTI?



Ali Sunal ve Gökçe Bahadır evlendikten 6 ay sonra boşanmışlardı. Ali Sunal üç yıllık bir ilişkinin ardından meslektaşı Gökçe Bahadır ile Bodrum’da dünya evine girmişti. Fakat çiftin mutluluğu kısa sürmüş, 8 ay sonra boşanmışlardı. Ayrılığın sebebinin olarak Ali Sunal'ın Gökçe Bahadır'ı aldattığı iddiaları gösterilmişti. Gökçe Bahadır ise boşanmalarıyla ilgili “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.



GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?



Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.



Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.



2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.



Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan “JoJo” adlı çocuk programını sundu. “Yaprak Dökümü” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırmıştır. “Kayıp Şehir” dizisinde başrol oyuncusu olmuştur. Şu anda da Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Oya karakterini canlandırmaktadır.



Gökçe Bahadır’ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.