Alişan'dan evlilik açıklaması

Alişan, M1 Konya Alışveriş Merkezinde sevenleriyle bir araya geldi. Sanat dünyasının müzmin bekârları arasında olan Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği bir sözü hatırlattı. Alişan, "Cumhurbaşkanımıza 6 ay içinde evleneceğime dair söz verdim. 4 ayım kaldı. Arıyorum, bulunca hayırlısıyla evleneceğim' yanıtını verdi. Sanatçı 2017 dileğinde ise hem ülkemiz hem de dünya için barış istedi.

Kaynak: Milliyet