Alişan'dan evlilik açıklaması
Sanat dünyasının müzmin bekârları arasında olan Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü hatırlattı.
Alişan, M1 Konya Alışveriş Merkezinde sevenleriyle bir araya geldi. Sanat dünyasının müzmin bekârları arasında olan Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği bir sözü hatırlattı. Alişan, "Cumhurbaşkanımıza 6 ay içinde evleneceğime dair söz verdim. 4 ayım kaldı. Arıyorum, bulunca hayırlısıyla evleneceğim' yanıtını verdi. Sanatçı 2017 dileğinde ise hem ülkemiz hem de dünya için barış istedi.
Kaynak: Milliyet
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