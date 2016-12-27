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Alişan'dan evlilik açıklaması

Sanat dünyasının müzmin bekârları arasında olan Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü hatırlattı.

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Alişan, M1 Konya Alışveriş Merkezinde sevenleriyle bir araya geldi. Sanat dünyasının müzmin bekârları arasında olan Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği bir sözü hatırlattı. Alişan, "Cumhurbaşkanımıza 6 ay içinde evleneceğime dair söz verdim. 4 ayım kaldı. Arıyorum, bulunca hayırlısıyla evleneceğim' yanıtını verdi. Sanatçı 2017 dileğinde ise hem ülkemiz hem de dünya için barış istedi.

 

Kaynak: Milliyet 

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