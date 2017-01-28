Alişan'dan şok sözler: Çağla'yı ben kadın olarak görmüyorum

Alişan'ın Bulgaristan konseri renkli anlara sahne oldu. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alişan, çok yakında yeni bir diziye başlayacağının sinyallerini verdi.

Alişan'ın evlilik sözünün süresi doluyor

Şu sıralar senaryoları okuyan Alişan, projenin bir komedi dizisi olacağından bahsetti. 'Sakar adama kim kız verir' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği "6 ay içinde evleneceğim" sözü Alişan'a hatırlatılınca "Söz verdik aradan epey bir süre geçti ama henüz bir şey yok. Sözümü tutamazsam bunun bir cezası var mı acaba? Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiğim sözü tutamadığımdan cezaevine girer miyim acaba? Şaka bir yana da ben çok sakar bir adamım. Bu sakarlıkla bana kim kızını verir ki? Ama acilen evlenmem gerek" diyerek espri yaptı.

Alişan 'Çağla benim asker arkadaşım' dedi

Bir an önce evlenmesi gerektiğini yine söyleyen türkücü, soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Çağla Şikel de bekar sen de bekarsın, iyi de anlaşıyorsunuz, bir evlilik çıkmaz mı buradan?" sorusuna şaşıran Alişan "Asla, Çağla'yı bir kadın olarak görmüyorum. O benim askerlik arkadaşım gibi bir şey. Tüm sırlarımı, dertlerimi ona anlatırım. Hayattaki en büyük dostum o benim" dedi.