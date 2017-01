Amerikalı şovmen Nusret'i ti'ye aldı

Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla Türkiye'de konuşulan Nusret Gökçe, İngiliz basınına manşet olduktan sonra şimdi de ABD'de 'Late Late Show' programına konu oldu.

Ünü sınırları aşan Nusret, İngiliz basınından sonra şimdi de Amerika'daki stand up programına konu oldu.

İnternette fenomen haline gelen Nusret Gökçe için 'Late Late Show' programında sunucu James Corden, 'Bu adam kırmızı etin Christian Grey'i olabilir' diyerek ünlü kasabı ti'ye aldı.

Nusret'in sosyal medyada paylaştığı et tokatladığı ve et yoğurduğu videoları izleten Corden, 'Et yoğurmanın et yoğurma isteği uyandırması çok nadirdir, kafamda evde barbekü partisi verirken böyle gözüktüğümü canlandırıyorum' diyerek izleyenleri kahkahalara boğdu.