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Animasyonlu düğün klibi

Oyuncu Murat Yıldırım, 25 Aralık’ta İstanbul’da Faslı oyuncu ve model İmane El Bani ile dünya evine girecek.

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Yıldırım, nişanlısıyla tanışmalarından bugüne kadar geçirdikleri zamanı ve kendileri için önemli gördükleri tarihleri anlatan bir klip hazırladı. Düğün hazırlıklarına devam eden çift, bu pazar günü Taksim’deki CVK Hotels & Resorts Park Bosphorus Istanbul’da muhteşem bir düğünle ‘evet’ diyecek. Çiftin düğünü, Türkiye ve Fas’tan pek çok ünlü ismi de bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmane El Bani’yi cep telefonundan görüntülü yaptığı konuşmayla babasından istemişti. 

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