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Arda Turan'dan Ebru Şallı açıklaması

Arda Turan, önceki akşam Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’la gece turundaydı. Beyoğlu’nda başlayan eğlence Karaköy’de devam etti.

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Arda Turan, eğlence çıkışı soruları yanıtladı.
 
Ünlü futbolcu, adının aşk dedikodularına karıştığı Ebru Şallı’yla geçtiğimiz gün aynı mekanda eğlenmesi hakkında “Tabii selamlaşırız, o benim arkadaşım” dedi.
 
Kaynak: Hürriyet

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