Arda Turan'dan Ebru Şallı açıklaması
Arda Turan, önceki akşam Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’la gece turundaydı. Beyoğlu’nda başlayan eğlence Karaköy’de devam etti.
Arda Turan, eğlence çıkışı soruları yanıtladı.
Ünlü futbolcu, adının aşk dedikodularına karıştığı Ebru Şallı’yla geçtiğimiz gün aynı mekanda eğlenmesi hakkında “Tabii selamlaşırız, o benim arkadaşım” dedi.
Kaynak: Hürriyet
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