Aref Ghafouri kimdir son dakika Sihirbaz Aref’i kobra yılanı mı soktu öldü mü son hali nasıl

Aref Ghafouri kimdir son dakika haberleri merak ediliyor. Sihirbaz Aref’i kobra yılanı mı soktu öldü mü son hali nasıl? Vatandaşlar Aref Ghafouri sağlık durumunu asraştırıyor. Gündeme şok etkisi yaratan Aref kobra yılanı soktu haberi sevenlerini şoke etti. Sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Aref Ghafouri veya Farsça telaffuzuyla Arif Gafuri (d. 18 Aralık 1989, Urmiye), İran Azerisi asıllı Türk illüzyonisttir. Ghafouri, 11 yaşındayken amcasının ona gösteri yapmak için bir ampulü kırıp yemesini illüzyona başlamasındaki etken olarak açıklamaktadır. 2011'de Show TV'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yetenek yarışmasıyla üne kavuşmuştur.

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı! Aref Ghafouri kimdir, nerelidir?

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

PANZEHİR BEKLENİYOR

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, şunları söyledi:

"Hastaneye geldik tedbir amaçlı. Ama sonra Türkiye'de kobra yılanı panzehiri bulunmadığını öğrendik. Şu an bekliyoruz panzehiri bulmak için. Farklı girişimlerde bulunduk, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Şu an durumunda sorun yok, normal, inşallah daha da iyi olacak panzehiri bulunduğu zaman."

GÖSTERİDE KULLANIYORDU

Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi:

"Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı. Uzmanlar, bugün içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

AREF GHAFOURİ KİMDİR?

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 tarihinde İran‘nın Urmiye şehrinde doğmuştur. Azeridir, Azerbaycan Türk’üdür. Çocukluktan itibaren hep farklı olmayı ve farklı şeyler yapmayı seven birisiydi. Hayatı olduğu gibi değil, hayal gücünde istediği şekilde yaşayan Aref, 7 yaşından itibaren değişik hayaller ve olağan dışılıklar ile hayatını şekillendirmeyi seçti.

11 yaşına geldiğinde, artık hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürme üzerine deneyimler yaşamaya başlamış ve kendini mentalizm’in sınırsız dünyasına taşımıştır. 11 yaşında iken amcasının ona gösteri yapmak için bir ampul kırıp yemesi onun gösteri dünyasına girmesini ateşledi. 18 yaşında bir sınav ile Türkiye ye gelmeye karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesini kazandı. Anadili gibi Türkçe konuşmayı 7 ay gibi kısa sürede öğrendi. Ortadoğu Teknik Üniversitesine geçme kararı alarak yeni adresi olan Ankara ya doğru yol aldı.

Geçiş yaptığı Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Endüstriyel tasarım bölümünü kazandı. Ankara‘daki yaşantısında hem okuluna hem de mentalizme oldukça zaman Ayıran aref, zaman zaman Ankara da yaptığı gösteriler ile de mentalizm Alanında ki tecrübelerini geliştirmiş oldu.

Tüm bu gelişmeler neticesinde kendini hazır hissettiği bir anda yetenek sizsiniz Türkiye yarışmasına katılma kararı alan Aref, bu kararla hayatında profesyonel Yeni bir başlangıç yapmış oldu.

Aref Ghafouri, David Copperfield‘i sadece seviyor. Amacı bu alemde kendi tarzını yaratmak.

2010 yılında Show TV‘de yayınlanmaya başlayan, yapımcılığını Acun Ilıcalı‘nın yaptığı ve jüride Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar‘ın olduğu 2. sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. Bu yarışmada Sefa Doğanay birinci olmuştur.

Aref Ghafouri, 22 Aralık 2014 günü yayınlanan, Jüri üyeliklerini Murat Boz, Özgü Namal, ve Eser Yenenler ve Acun Ilıcalı‘nın yaptığı Yetenek Sizsiniz programına misafir olarak katıldı ve özel gösterilerini sundu.

Aref Ghafouri, 2011 yılında Merlin Ödülleri’nde “Dünyadaki En Ekstrem Sihirbazı” ödülünü aldı. 2012 yılının son günlerinde Türk vatandaşlığına kabul edildi.

Ata binmeyi, karting yapmayı ve sinemaya gitmeyi seven Aref Ghafouri, Ankara’da yaşamakta ve evinde beslediği bir maymunu vardı, hastandı öldü.

2014 yılında “Sihir Bozucu” adında bir kitap çıkarttı. Aref, bu kitabı içerisinde bizlere uçmaya hazır olup olmadığımızı soruyor, öncelikle… Birbirinden olağanüstü deneyimlerin beraberinde şaşırtıcı olan illüzyon numaralarından hipnoza ve hatta zihni okumaya kadar giden birçok yeteneği ve bilgiyi okurlarıyla paylaşıyor!