Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim!
Başarılı oyuncu 'Arka Sokaklar’ dizisinin kadrosuna dahil oldu
Arka Sokaklar dizisine sürpriz isim! Oyuncu Sinan Tuzcu, Kanal D’nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar’ın kadrosuna katıldı.
Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı reyting rekortmeni dizi 'Arka Sokaklar’a sürpriz bir isim dahil oldu.
Sinan Tuzcu, Zafer Ergin'in hayat verdiği 'Rıza Baba' karakteri için tehlikeli bir mahkum olan 'Oktay Ocak'ı canlandıracak.
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