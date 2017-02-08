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Ünlü oyuncu Uğur Pektaş Umre'ye gitti

Survivor şampiyonu olarak ünlenen sonra da 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Murat Komiser' rolüne hayat veren Uğur Pektaş, Umre'ye gitti.

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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i sarık sardı cübbe giydi! Arka Sokaklar' dizisinin 'Murat Komiser'i Uğur Pektaş Umre ziyaretine gitti.
 
Pektaş'ın fotoğrafını Instagram fenomeni Fatih Koyuncu hesabından paylaştı
 
"Arka Sokaklar" dizisinde "Komiser Murat" rolüyle ün kazanan,  Gamze Özçelik'in eski eşi  Uğur Pektaş  Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti.
 
MEDİNE'DE KARŞILAŞTILAR
 
Sarık sarıp cübbe giyen ünlü oyuncu, gözlerine Arap sürmesi çekti.  Instagram fenomenlerinden  Fatih Koyuncu ile Peygamber Efendimiz'inde kabrinin yer aldığı Medine'de karşılaşan Pektaş, burada Koyuncu ile selfie çekindi.
 
ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR
 
Fatih Koyuncu çektiği selfie'yi  Instagram hesabından "Medine'nin arka sokaklarında komiser Murat ile birlikte nefislerimizle girdiğimiz çatışma sonrası zaferimizi Mescid-i Nebevide şükür namazı kılarak kutlarken " notuyla paylaştı.

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