Asena Atalay Caner Erkin'e büyü mü yaptırdı?

Habertürk Gazetesi'nden Arif Hür'ün haberine göre, Asena Atalay’la boşanma sürecinde ve sonrasında sessizliğini koruyan ünlü futbolcu, eski eşinin oğulları Çınar’ın 451 bin TL’lik masraflarını karşılamadığı iddiasıyla icra takibi başlatması üzerine açtı ağzını yumdu gözünü.

Erkin, Instagram’dan yaptığı açıklamada Atalay’a ateş püskürdü:

‘ASENA AKIL SAĞLIĞINDAN YOKSUN’

“Evlilik birliği sürecinde üçüncü kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım.Ama gördüm ki oğlumu zedelememek için üzerini örttüğüm ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım. Oğlum, akıl sağlığından yoksun, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Oğlumun benimle büyümesi için yasal haklarımı kullanacağım.”

Hukukçular anlaşmalı boşandığı için Caner Erkin'in aldatıldığı iddiasıyla dava açma hakkının olmadığını söyledi.

"HUKUKİ HAKKI YOK"

Avukat Zeynep Yargıç: Erkin’in oğlunun velayetini annesinden alabilmesi için Asena Hanım’ın akıl sağlığından yoksun olduğunu raporla kanıtlaması lazım. Aldatma konusunda ise çift, anlaşmalı olarak boşandığı için Caner Erkin’in eşine “Beni aldatmıştın sana dava açıyorum” deme gibi bir hukuki hakkı yok.

"HAK İDDİA EDEMEZ"

Avukat Ozan Kayahan: Kişi aldatıldığını öğrendikten itibaren 6 ay içerisinde mahkemeye gidip dava açmamışsa bu saatten sonra geçmişe dönüp dava açamaz. Söz ile üçüncü kişiler denilip hiçbir hak iddia edemez. Velayet değiştirme davası açsa bile bu kısa sürede sonuca bağlanmaz.

‘TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM’

Eski eşinin açıklamalarıyla ilgili konuşan Asena Atalay, avukatıyla konuştuğunu ve tazminat davası açacağını açıkladı.

"BÜYÜ İDDİASI"

Boşanma sürecinde Asena Atalay’ın babasının gittiği berberde, “Ne olacak sizin kızın boşanması?” şeklindeki sorulara “Caner, kızımı boşayamaz. Biz büyü yaptırdık” diye cevap verdiği iddia edildi.