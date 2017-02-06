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Asena'ya kırmızı kart eşine limitsiz!

Asena Atalay'ın Caner Erkin'le evliyken kullandığı limitsiz kredi kartı el değiştirdi. Yıldız futbolcu, Asena'nın bol bol alışveriş yaptığı kredi kartını şimdi de yeni eşi Şükran Ovalı'ya verdi.

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'den eski eşi Asena Atalay'a kırmızı, geçen ay nikah masasına oturduğu Şükran Ovalı'ya ise limitsiz kart…
 
 Şu sıralar Asena Atalay, oğulları Çınar'ın nafakasını ödemediği gerekçesiyle Erkin'e açtığı 451 bin liralık icra takibinden dolayı manşetlerden düşmezken futbolcunun eşi Şükran Ovalı'nın ise mutluluktan ayakları yere basmıyor. 
 
ATALAY'IN LÜKS HARCAMASI BİTTİ
 
Erkin, birbirinden özel jestlerle gönlünü fethettiği güzel oyuncuya bir jest daha yaparak cömertliğini gözler önüne serdi.   Atalay'ın Erkin'le evli olduğu dönemde mağaza mağaza dolaşıp gönlünce alışveriş yapmasını sağlayan futbolcunun limitsiz kredi kartı el değiştirdi. 
 
Ünlü sunucunun bir dönem hesapsızca harcama yaptığı futbolcunun kredi kartını artık eşi Şükran Ovalı kullanıyor.
 
Boşanmadan önce Caner Erkin'in limitsiz kartıyla her istediğini düşünmeden alan Asena Atalay, lüks yaşamı ve futbolcunun aldığı spor arabalarla dikkat çekiyordu.
 
YENİ SULTAN OVALI
 
Atalay, 6 yıllık evliliğin hemen ardından "Caner'den tek kuruş almadım. Ceketimi alıp çıktım" dese de arka arkaya başlattığı icra takibiyle ünlü sunucunun adı 'para avcısı'na çıktı.   Ayrılıkla birlikte hem lüks yaşamından hem de limitsiz kredi kartından olan Atalay'ın geçen yıl alışveriş esnasında da 18 bin liralık çantayı kendi kartının limiti yetmeyince almaktan vazgeçtiği iddia edilmişti. 
 
Güzel oyuncu Şükran Ovalı ise şu sıralar Caner Erkin'in limitsiz kredi kartıyla gününü gün ediyor… 

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