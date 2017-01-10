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Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden aşk dolu mesajlar

Kısa süre önce Roma'da dünya evine giren ünlü çift Caner Erkin ile Şükran Ovalı, aşklarını sosyal medyadan böyle duyuruyor...

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Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı.
 
Caner Erkin bu fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü: 
 
"Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"
 
Şükran Ovalı ise evde çekilen fotoğrafı " Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" notu ile paylaştı.

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