Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Aslıhan Doğan: Arda’nın ev ortamı bana uymadı

Arda Turan ile aşkı son bulan Aslıhan Doğan bu bitişin nedenini futbolcunun İspanya'daki ev yaşamı olduğunu söyledi ve ekledi: Birbirimizi seviyorduk.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arda Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini bir anda bitiren Aslıhan Doğan, ayrılık sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Hazine adlı mekânda kız kardeşi Dilahan Doğan'ın doğum gününü kutlayan sosyetik güzel, çarpıcı ifadeler kullandı. Magazin kulislerinde ayrılık nedeni ihanet olarak  gösterilirken Doğan, bitişi Turan'ın ev yaşantısıyla bağdaştırdı. Herhangi bir aldatma durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Aslıhan Doğan sözlerine şöyle devam etti: 
 
AŞKIMIZA ZOR SON VERDİK
 
Biz Arda ile 10 yıldır tanışıyoruz.  Arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Bizde ilişkimize zor da olsa son verdik. Çıkan haberlere de sitem eden Doğan "Geçen gün aynı mekânda karşılaştığımız ve benim mekânı terk ettiğim yazılmış. Kendisi beni gördü ve terk etti, ben değil" dedi. 
 
İLİŞKİMİ BİTİRECEK KADINLAR DEĞİL
 
Eski sevgilisi Arda Turan'ın sık sık adının anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan’la ilgili yöneltilen sorulara sert bir şekilde cevap veren Aslıhan Doğan  "İlişkimizin bitmesi ile yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil" dedi. Akşam

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanatta üzülerek söylüyorum, kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanatta üzülerek söylüyorum, kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Aardwark'ın köpekle arkadaşlığı

Aardwark'ın köpekle arkadaşlığı

Muğla'da iki katlı bir evde yangın çıktı

Muğla'da iki katlı bir evde yangın çıktı

İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu

İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA