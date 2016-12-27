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Aslıhan Doğan gelince Arda mekanı terk etti

İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan, birkaç günlüğüne İstanbul’a geldi.

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Ünlü futbolcu Arda Turan önceki akşam arkadaşları Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz, Sedef İybar ve Dilara Endican’la Cihangir de bir mekanda buluştu.
 
Ancak eğlence Turan’ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan’ın da mekâna gelmesiyle sona erdi.Doğan’ı görünce ünlü futbolcunun yüzü asıldı. İkili, ortak arkadaşlarının araya girmesiyle zoraki şekilde selamlaşsa da buzlar erimedi. Arda Turan, birkaç dakika içinde apar topar mekandan ayrıldı.
 
Kaynak: Hürriyet 

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