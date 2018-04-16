'Ata mirasını yaşatmak istiyorum'

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, ata sporu okçuluğa merak sardı. Star Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Atasever “ Okçuluk uzun zamandır ilgimi çekiyordu. Bu yıl kısmet oldu. İyi ki oldu” dedi. Fatih Sultan Mehmet Han’ın fetih sırasında otağını kurduğu, fetih sonrasında da müstakil vakıf olarak okçular, gaziler ve halk için hizmete sunduğu Okçular Vakfı /Tekkesinde eğitim alan Atasever, antrenmanlarını yoğun iş temposuna rağmen aksatmamaya özen gösteriyor. Okçuluğu beden terbiyesi veren bir spor olarak niteleyen Atasever, “Oku atarken denge ve nefes kontrolü önemlidir. Hedefinizi hesap etmeniz ve odaklanmanız gerekir. Bedensel olarak da kas kuvvetine ihtiyacınız vardır” diyerek açıklık getirdi.

HİPERAKTİF ÇOCUKLARA ÇOK FAYDALI

Okçuluğun çocukların konsantrasyonunu da artırdığını vurgulayan Atasever, “Hiperaktive sorunu olan çocuklar için çok faydası var. Hem bedensel terbiye için hem de etnik kültürümüzü, atalarımızın mirasını ve tarih ruhunu devam ettirmek için ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmesini tavsiye ediyorum” dedi.

27 Mayıs’ta gerçekleşecek olan “6. Geleneksel Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları"nı heyecanla beklediğini belirten “Atasever, “Okçuluk hem fiziksel, hem de mental açıdan birçok kazanımları elde edeceğimiz etnik sporumuzdur. Ben bu ilimden bilimden faydalanmaya başladım. İnşallah muvaffak olurum. Tarihi önemi ve kültürel arka planını kavramak benim için ayrıca değer teşkil etmektedir” diye konuştu.