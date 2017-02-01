Avrasya'da ilk klip

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılan Avrasya Tüneli, İstanbul kent içi ulaşımı ve günlük hayatın çekim merkezi haline gelmeye başladı. Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli de ‘Kıymetlim’ şarkısının klibini Avrasya Tüneli’nde çekti.

MUHTEŞEM DENEYİM

Seslendirdiği şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Ceceli, İrem Derici ile düet yaptığı yeni şarkısı ‘Kıymetlim’in klibi için Avrasya Tüneli’ni tercih etti. Kalabalık bir çekim ekibiyle Avrasya Tüneli’ne gelen Mustafa Cecel i, alınan güvenlik önlemleri sayesinde ulaşımı aksatmadan video klip çekimlerini gerçekleştirdi. Klibin bir kısmını Avrasya Tüneli’nin en derin noktası olan 106 metrede çeken Ceceli, çalışmaya ilişkin bazı fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı ve şunları yazdı: Boğaz’ın 106 metre altında çekim yapmak muhteşem bir deneyimdi. 7/24 hizmet bu sabah başlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.