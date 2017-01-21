Ayberk Atilla hayatını kaybetti! Ayberk Atilla kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata veda etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. En son rol aldığı Kiralık Aşk dizisine de bu yüzden ara vermek zorunda kalmıştı. Ayberk Atilla'nın Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol aldığı Erdal Tosun da Aralık ayının sonunda bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda mesane kanseri teşhisi koyulan Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alınmıştı. Atilla, yakalandığı kanserin etrafa yayılmaya hevesli bir kanser olduğunu belirtirken, kemoterapi tedavisine ise uzak olduğunu ifade etmişti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ..."

Kiralık Aşk dizisinin yapım şirketi 'Ortaks Yapım'dan yapılan açıklama şöyle: "Usta oyuncu Ayberk Atilla'yı kaybettik. Çok üzgünüz... Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Usta oyuncu Ayberk Atilla'yı kaybettik. Çok üzgünüz... Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/2zFOJNUa1v — Ortaks Yapım (@Ortaksyapim) 21 Ocak 2017

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Son olarak Seksenler ve Kiralık Aşk dizilerinde rol alıyordu. Atilla’nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.

AYBERK ATİLLA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Seksenler – 2012-Devam Ediyor

Kiralık Aşk – 2015-2017

Hükümet Kadın 2 – 2014

Hükümet Kadın – 2013

İbreti Ailem – 2012

Leyla ile Mecnun -2012 (konuk oyuncu)

Huzurum Kalmadı – 2011

Babam Sağolsun – 2011

Pulsar – 2009

Neşeli Hayat – 2009

Peri Masalı – 2008

Sevgili Düşmanım – 2008

Gönül Salıncağı – 2007

Kabadayı – 2007

Kötüler Konağı – 2007

Pardon Yani – 2006

Kiralık Oda – 2006

Rüya Gibi – 2006

Bir Demet Tiyatro – 2006

Tadımız Kaçmasın – 2005

Organize İşler- 2005

Hürrem Sultan – 2003

Güneş Yanıkları – 2000

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? – 1999

Konu Komşu- 1999

5 Maymun Çetesi- 1999

Dış Kapının Mandalları- 1998

Bir Demet Tiyatro- 1997

Baskül Ailesi – 1997

Hastane – 1993

Evlere Şenlik – 1993

Zeki Metince – 1992

ROL ALDIĞI TİYARTO OYUNLARI

Koca Sinan : Hakan Altıner\Fazıl Hayati Çorbacıoğlu – Tiyatro Kedi – 2011

Haraşo Hayatlar : Haluk Işık – Adım Tiyatro – 2010

Bana Bir Seyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan – BKM – 2002

Yalandan Kim Ölmüş : Clive Exton – Tiyatro Kedi – 2000

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan – BKM – 1998

Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman – Tiyatro Bakış – 1997

Cahide : Nezihe Araz – Tiyatro Bakış – 1996

Çetin Ceviz : Barillet ve Gredy – Tiyatro İstanbul – 1996

Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın : Albert Ramsdell Gurney – Tiyatro Bakış – 1995

Saat 9.05 : Nezihe Araz – Tiyatro Bakış – 1995