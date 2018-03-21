Aydın Doğan ve Erdoğan Demirören kimdir kaç yaşındalar? Hürriyet ve Milliyet birleşiyor mu? Aydın Doğan, medya grubunu Erdoğan Demirören’e mi satıyor? soruların yanıtları merak edilirken beklenen açıklama geldi. Aydın Doğan, sahibi olduğu tüm gazete ve televizyonların satışı için Erdoğan Demirören’le el sıkıştı. Anlaşma, Doğan’ın medya sektöründen neredeyse tamamen çekilmesi anlamına geliyor. Doğan ile Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi Demirören arasındaki görüşmelerin devam ettiği bir süredir konuşuluyordu. Alınan bilgiye göre bugün öğlen saatlerinde iki patron el sıkıştı. Satışa grup bünyesindeki başta Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri, CNN Türk ve Kanal D televizyonları da dahil. Doğan, 1979’da Milliyet gazetesini satın almasından bu yana medya sektöründeydi. Bu satışla Demirören medyadaki en büyük patron konumuna geçecek. İşte Aydın Doğan ve Erdoğan Demirören kimdirleri ve Hürriyet Milliyet gazetelerin yeni sahibi...

Doğan medya grubu satıldı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar...

Sözcü'nün haberine göre; Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.

ARALARINDA HÜRRİYET DE VAR

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşlar şöyleydi:

Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)



AYDIN DOĞAN KİMDİR?



Aydın Doğan, 15 Nisan 1936'da Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Erzincan'da, üniversite öğrenimini de Marmara Üniversitesi'nde İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır.



Üniversite mezuniyetinin ardından 1958'den itibaren lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yapan Aydın Doğan, 1974'ten sonra da İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetin Kurulu Üyeliği'nin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi oldu.



1979'da Milliyet gazetesini satın alarak ilk defa medya sektörüne yönelmiş, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı olmuştur. 1998'de Tokyo'da organize edilen Dünya Yayıncılık Birliği topnaıtsında Türkiye'den ilk kez seçimle Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen kişi oldu.



1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Girne Amerikan Üniversitesi'nden ve 2000 yılında da Ege Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanını aldı.



2004'te Dünya Gazeteciler Briliği toplantısında seçimle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirilen ilk Türk oldu. 1996'da Aydın Doğan Vakfı'nı kurdu ve kültür, eğitim ve sosyal alanlarda yaptığı çalışma ve projeleri tek bir alanda topladı.



Ardından kendisinin ve aile fertlerinin ismini taşıyan sekiz okul yaptırdı. Kurduğu Doğan Medya Grubu ile; Meydan, Gözcü, Son Çağrı, Posta, Hürriyet, Radikal, Fanatik, Referans ve Hürriyet Daily News gazetelerini, aynı zamanda Kanal D ve CNN Türk'ün de aralarında bulunduğu 21 televizyon kanalını bünyesine kattı.



1 Mart 2017 tarihinde Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?



28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye’nin en büyük grupları arasında bulunuyor.



Özel Ata Lisesi’nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü’nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.



Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.



Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.