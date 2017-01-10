Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Azra Akın ile Atakan Koru evleniyor

2002 Dünya Güzeli Azra akın ile 2,5 yıllık sevgilisi Atakan Koru, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Sık sık sarılıp öpüşen ve el ele tutuşan sevgililer objektiflerden kaçamadı. Azra Akın 'Evlilik kararı aldığınız doğru mu?' sorusuna " 2017'de evlenmeyi düşünüyoruz. Tam belli olduğunda bunu hemen paylaşırız" diyerek yanıt verdi . (Posta)
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışma anına ait görüntüler

Motor ev kendine hayran bıraktı

Motor ev kendine hayran bıraktı

İşte okulların tatil edildiği iller

İşte okulların tatil edildiği iller

Karaman'da bir evde yangın çıktı

Karaman'da bir evde yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA