Azra Akın ile Atakan Koru evleniyor
2002 Dünya Güzeli Azra akın ile 2,5 yıllık sevgilisi Atakan Koru, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Sık sık sarılıp öpüşen ve el ele tutuşan sevgililer objektiflerden kaçamadı. Azra Akın 'Evlilik kararı aldığınız doğru mu?' sorusuna " 2017'de evlenmeyi düşünüyoruz. Tam belli olduğunda bunu hemen paylaşırız" diyerek yanıt verdi . (Posta)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.