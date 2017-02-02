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Bakan’ın övgüsü onurlandırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta Arjantin’e düzenlediği ziyaretinde resmi twitter hesabından övgüyle bahsettiği Arjantin’de yaşamını ve sanat hayatını sürdüren Türk oyuncu Ergün Demir, sosyal medya hesabı aracılığı ile Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

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Ergün Demir, sosyal medya hesabından Bakan Çavuşoğlu’nun mesajının ekran fotosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir bakanından bu övgü dolu sözleri okumak beni şereflendirdi. Teşekkür ederim Sayın Bakanım.” 

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