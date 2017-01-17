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Balkanlar'da Çağatay Ulusoy rüzgarı

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Hello Türkiye için Monaco'da objektif karşısına geçti. Oyuncunun konsept gereği '007 James Bond' ruhuna büründüğü çekim, Yunanistan ve Bulgaristan'da da ses getirdi.

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Çağatay Ulusoy, Hello dergisi için modellik yaptı, Monte Carlo'nun meşhur casino'su dahil birçok etkileyici mekanında etkileyici pozlar verdi. Tarihi casino, ünlü oyuncu Daniel Craig'den yıllar sonra ilk kez bu çekim için, Monaco Prensliği'nin Türkiye ve Ortadoğu Temsilcisi Hülya Biren'in devreye girmesi sayesinde alınan özel izinle açıldı. Ulusoy'un o fotoğrafları sadece Türkiye'de değil yurtdışında da ses getirdi. Yunanistan Hello'nun 8 sayfa ayırdığı o çekim ve röportaj, Bulgaristan Hello'da ise tam 10 sayfa yer aldı. 
 
Çağatay Ulusoy, İsmail Polat'ın koordinatörlüğünü üstlendiği çekimde Emre Güven'e poz verdi. Ünlü oyuncu, styling'ini İlknur Şeref'in yaptığı çekimin ardından Gökçe Ateş'in sorularını yanıtladı

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