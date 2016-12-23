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Bardak kavgası işinden etti

‘Hangimiz Sevmedik’in yapımcısı, sette Can Yaman ile kavga ettiği iddia edilen Selen Soyder’in sözleşmesini feshetti.

  • Magazin servisi
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TRT'de yayınlanan ‘Hangimiz Sevmedik’in setinde rol arkadaşı Can Yaman ile kavga ettiği iddia edilen Selen Soyder diziden ayrıldı. BSK Yapım, Soyder’le sözleşmelerini karşılıklı feshettiklerini yazılı bir açıklamayla duyurdu. 

KORUMA TUTMUŞTU

Yapımcı firma BSK, şu açıklamayı yaptı: “İki oyuncu arasında hukuka taşınmış anlaşmazlığın dizi setinde huzuru bozacağı, performansı etkileyeceği düşüncesindeyiz. Bu tatsız olay sebebiyle Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız.” 

Selen Soyder ve Can Yaman arasında sette yaşanan ağız dalaşı büyümüş, ikilinin birbirlerine bardak fırlattığı ve bu kavganın ardından Soyder’in koruma tuttuğu iddia edilmişti. 

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