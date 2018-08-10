Barış Murat Yağcı kimdir kaç yaşında nereli Birce Akalay kimdir kaç yaşında nereli son hali nasıl

Barış Murat Yağcı kimdir kaç yaşında Birce Akalay kimdir kaç yaşında nereli son hali nasıldır? Barış Murat Yağcı biyografisi nasıl? Güzel oyuncu Birce Akalay ile akraba mı? Birce Akalay biyografisi dizileri ve hayat hikayesi haberimizde yer alıyor. Anne- babası küçük yaşlarda ayrılan Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi. ı. İzmir’de basketbola başladı. 2003-2004’te Efes Pilsen’e geçerek forvet olarak oynadı. Birce Akalay, Türk televizyon dünyasının önemli isimleri arasında yer alan ünlü bir oyuncudur. 33 yaşında olan güzel aktris, pek çok önemli dizi ve filmin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Genç oyuncu Barış Murat Yağcı, projeleri ve konuk olarak katıldığı programlarda söyledikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk yapan Barış Murat Yağcı, ilk olarak marka danışmanı Selim Akar sayesinde objektifle tanışmıştı. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir?

Anne- babası küçük yaşlarda ayrılan Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi. ı. İzmir’de basketbola başladı. 2003-2004’te Efes Pilsen’e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Modellik konusunda onu ilk keşfeden ‘Yer Gök Aşk’ dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu. Modellik konusunda onu ilk keşfeden ‘Yer Gök Aşk’ dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu ve marka danışmanı Selim Akar sayesinde objektifle tanıştı. Fashion Week’te yer aldı. Çeşitli markaların katalog çekimlerine katıldı. Bu sırada Best Model yarışmasına girdi. İlk 20’ye kadar kaldım ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi. Milano, Brezilya ve İsviçre’de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay 19 Haziran 1984’te İstanbul’da doğmuştur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı (2003). Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümündeki eğitimini tamamlamadı fakat Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Üniversite değiştirerek konservatuvar okudu

1984 senesinin 19 Haziran tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin Tiyatro bölümünde aldı. Liseden mezun olduğu sene olan 2003 senesinde İstanbul Üniversitesi'ni kazanan Akalay, üniversitenin Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nde eğitim almaya hak kazandı. Buradaki eğitimini devam ettirmek istemeyen oyuncu, Haliç Üniversitesi'ne geçiş yaparak Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Güzellik yarışmalarından dereceyle döndü

2004 senesinde Türkiye Güzellik Yarışması'na katılan genç aktris, katıldığı yarışmada üçüncülük derecesi elde etti. Ardından şansını Avrupa Güzellik Yarışması'nda deneyen Birce Akalay, Türkiye'yi temsil ettiği bu yarışmada ise yarı finale kadar yükselmeyi başardı.

Spor spikerliğinden dizi oyunculuğuna

2004 ile 2007 seneleri arasında Star TV ve TV8 gibi kanallarda spor spikerliği yapan Akalay, Şampiyonlar Ligi Özel ile 8. Etap gibi programların da sunuculuğunu üstlendi. 2007 senesinde seyirci ile buluşan Kader ile Senin Uğruna isimli yapımlarda yer alan sanatçı, 2008 senesinde yayımlanan Asi dizisine de konuk oyuncu olarak katıldı. 2008 senesinde vizyona giren Son Ders ve 2009 senesinin Ekim ayında vizyona giren Nefes gibi filmlerde de rol alan oyuncu, Alayına İsyan isimli dizide ise Sevtap karakterini canlandırdı. Sizi Seviyorum isimli filmde Emre Altuğ ile başrolü paylaşan aktris, Kış Masalı dizisinde de Zişan karakterine hayat verdi.

Pek çok dizide başrolü oynadı

Yer Gök Aşk isimli dizide Havva karakterini, Ben Onu Çok Sevdim isimli dizide opera sanatçısı olan Ayhan Aydan karakterini, Küçük Ağa dizisinde Sinem karakterini, Evli ve Öfkeli dizisinde Esra karakterini, Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizideki Hayat Öğretmen karakterini canlandıran Birce Akalay, 2017 senesinde seyirci ile buluşan Siyah Beyaz Aşk isimli dizide ise Aslı isminde bir doktor olan başrolü canlandırdı.

FİLMOGRAFİ

SİNEMA

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite Sevim Yardımcı Karakter

2009 Nefes: Vatan Sağolsun Zeynep Yardımcı Karakter

2009 Sizi Seviyorum Eda Yardımcı Karakter

2016 Deliormanlı Hülya Yiğit Başrol Oyuncusu

Televizyon

2007 Asi Zeynep Yardımcı Karakter

2007 Kader Lamia Başrol Oyuncusu

2007 Senin Uğruna Özlem Başrol Oyuncusu

2009 Alayına İsyan Sevtap Başrol Oyuncusu

2009 Kış Masalı Zişan Yardımcı Karakter

2010-2012 Yer Gök Aşk Havva Karagül Hancıoğlu Başrol Oyuncusu

2013 Şefkat Tepe Gönül Konuk Oyuncu

2013 Böyle Bitmesin Aylin Konuk Oyuncu

2013 Ben Onu Çok Sevdim Ayhan Aydan Başrol Oyuncusu

2014-2015 Küçük Ağa Sinem Acar Başrol Oyuncusu

2015-2016 Evli ve Öfkeli Esra Başrol Oyuncusu

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır Hayat Öğretmen Başrol Oyuncusu

2017- Siyah Beyaz Aşk Aslı (Doktor) Başrol Oyuncusu