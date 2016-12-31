'Barış yılı olsun'

Sanat dünyasının ünlü isimleri, yeni yıl için sevgi, huzur ve barış dileğinde bulundu. Palladium’da konser veren Murat Dalkılıç “2016 senesi hem ülkemiz hem de hepimiz adına bayağı kötü geçti. Ülke olarak yaşadıklarımızı geride bırakırız bir daha da hiç hatırlamayız. O sayfayı kapatıp 2017’de bembeyaz bir sayfa açarız. Çok güzel bir yıl olsun. Herkes çok mutlu, huzurlu seneler geçirsin” dedi.

- Hülya Koçyiğit: Milletçe vatan sevgisi ile kenetleneceğimiz, yüreğimizdeki sevginin çoğalacağı, yaralarımızın sarılacağı huzur dolu bir yıl diliyorum. Tüm dünyanın barış ve merhametle sarmalanacağı günler olsun. 2017, kötülerin ve kötülüklerin değil, iyilerin ve iyiliklerin galip geldiği bir yıl olsun.

- Derviş Zaim: Yeni yılın, ülkeye esenlik, huzur ve toplumsal barış getirmesini arzuluyorum. Türkiye’nin bu zor dönemi, daha kolay atlatmasını umut ediyorum.

- Özdemir Erdoğan: 2017’de ülkemiz arzu edilen ortama, gelişmiş ve çağdaş ülkeler düzeyinde bir medeniyete ve ortama inşallah kavuşsun. Bütün dileğim bu. Önce devlet, sonra biz. Sanat hayatımda hep bunu söylerim. Biz vatandaşlar olarak devlet için varız. Devletimizin esenliğini niyaz ediyorum cenabı Allah’tan.

- Ahmet Özhan: Kısmetse yaşayacağımız yeni takvim yılının cümlemiz ve cümle insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesini Allah’tan niyaz ederim.

- Yasemin Çonka: 2017 canım Türkiye’me ve bütün dünyaya barış getirsin lütfen.

- Özlem Balcı: Yeni yılın tüm ülke için hayırlı, bereketli ve barış dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

- Birol Güven: Ortadoğu’ya barış gelsin.