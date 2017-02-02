Kocataş: Kocataş

Moda'daki evinde 1999 yılında kalp krizi geçirip hayata gözlerini yuman Barış Manço, ölümünün 18. yılında Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı. Yaklaşık 2 bin Barış Manço hayranının katıldığı gecede adeta izdiham yaşandı. Manço’yu anma gecesinde manevi babası Muhuttin Kocataş, kız kardeşi İnci Manço ve oğulları Batıkan-Doğukan Manço yerlerini aldılar. Usta sanatçının eşi Lale Manço ise Amerika’da olduğu için anma gecesine katılamadı.

O BİZLERİN GURURU OLDU

Barış Manço’nun üvey babası Muhuttin Kocataş “Barış’ımızı çok özlüyoruz. O bizlerin gururu. Torunlarımız da bu gururu devam ettiriyor” dedi. Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço da “Barış’ı çok özledim. Yeğenlerimle birlikte, Barış’ı kendi sesiyle anıyoruz.” diye konuştu. Barış Manço’nun oğulları Batıkan ve Doğukan Manço ise “Gördüğünüz gibi binlerce kişi babamızı anmak için buraya geldi. Hep birlikte vefatının 18. yılında da daha sonra da onu ve şarkılarını anacağız” açıklamasını yaptılar.