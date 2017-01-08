Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Başak Dizer: Ayrılık yok

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti önceki gece objektiflere takıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sürekli kavga ettikleri ve ayrılacakları iddia edilen ikiliden Başak Dizer, “Ayrılık yok” diyerek dedikoduları yalanladı. 
 
Yaşanan terör olayları nedeniyle üzgün olduklarını belirten Kıvanç Tatlıtuğ ise, “Söylenecek bir şey yok. Konuşmaya da gücümüz kalmadı” dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yıldırım: Irak'ın egemenliği bizim için çok önemli

Yıldırım: Irak'ın egemenliği bizim için çok önemli

JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

JAK timlerinden şehitler için meşaleli kayak gösterisi

Güney Sudan'da savaştan kaçan yerli göçmenler

Güney Sudan'da savaştan kaçan yerli göçmenler

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA