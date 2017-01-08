Başak Dizer: Ayrılık yok
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti önceki gece objektiflere takıldı.
Sürekli kavga ettikleri ve ayrılacakları iddia edilen ikiliden Başak Dizer, “Ayrılık yok” diyerek dedikoduları yalanladı.
Yaşanan terör olayları nedeniyle üzgün olduklarını belirten Kıvanç Tatlıtuğ ise, “Söylenecek bir şey yok. Konuşmaya da gücümüz kalmadı” dedi.
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