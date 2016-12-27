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Başak Sayan'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

İki yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Başak Sayan ile ekonomist Murat Vardal'ın bebek heyecanı giderek artıyor.

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4,5 aylık hamile olan Sayan, gittiği son rutin kontrolde ikiz bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Ünlü oyuncu, iki bebeğin de erkek olduğunu açıkladı: "Aslında gönlümde yatan bir kız bir erkek bebekti. Biri ultrason kontrollerinde kendini hep gizledi, o yüzden de kız sanıyorduk. Ama olsun, önemli olan sağlıkları tabii. Yakında üç erkekle birlikte yaşamaya başlayacağım."

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