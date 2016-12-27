Başak Sayan'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu
İki yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Başak Sayan ile ekonomist Murat Vardal'ın bebek heyecanı giderek artıyor.
4,5 aylık hamile olan Sayan, gittiği son rutin kontrolde ikiz bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Ünlü oyuncu, iki bebeğin de erkek olduğunu açıkladı: "Aslında gönlümde yatan bir kız bir erkek bebekti. Biri ultrason kontrollerinde kendini hep gizledi, o yüzden de kız sanıyorduk. Ama olsun, önemli olan sağlıkları tabii. Yakında üç erkekle birlikte yaşamaya başlayacağım."
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