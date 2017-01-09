Bebek krizine Serdar Ortaç'ın annesi de dahil oldu: Baba olmak en doğal hakkı

Serdar Ortaç 6 Haziran 2014'te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2 yıldır çocuk istiyor. "Önce kariyerim" diyen Chloe (24) ise anne olmaya hiç yanaşmıyor. Çiftin arasındaki bebek krizine Serdar'ın annesi Nesrin Ortaç da dahil oldu. Nesrin Hanım gelinine "Oğlum 1 ay sonra 47 yaşına giriyor. Baba olmak en doğal hakkı. İşlerini ön planda tutman Serdar'ı da beni de çok üzüyor" diye rest çekti. (Posta)