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Bebek krizine Serdar Ortaç'ın annesi de dahil oldu: Baba olmak en doğal hakkı

Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çiftinin bebek krizine Nesrin Ortaç da dahil oldu.

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Serdar Ortaç 6 Haziran 2014'te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2 yıldır çocuk istiyor. "Önce kariyerim" diyen Chloe (24) ise anne olmaya hiç yanaşmıyor. Çiftin arasındaki bebek krizine Serdar'ın annesi Nesrin Ortaç da dahil oldu. Nesrin Hanım gelinine "Oğlum 1 ay sonra 47 yaşına giriyor. Baba olmak en doğal hakkı. İşlerini ön planda tutman Serdar'ı da beni de çok üzüyor" diye rest çekti. (Posta)
 

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