Yıldızhan: Ben de varım

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in Anayasa Referandumu için başlattığı tarihi kampanyaya sanat, spor ve televizyon camiasından destek yağıyor.

Arda Turan, Burak Yılmaz, İbrahim Tatlıses, Murat Boz, Murat Yıldırım, Yeşim Salkım, Kenan Sofuoğlu, Gökhan Töre ve Muazzez Ersoy’dan sonra ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da “Güçlü bir Türkiye için ben de varım” dedi.

ELEŞTİRİLER ÇOK HAKSIZ

Polat Hotel’de yakın dostu olan iş adamı İsmail Kaya’nın oğlu Gökhan Kaya’nın Yeşim Demir’le nişan töreninde sahneye çıkan Yıldızhan, referandum hakkındaki fikrini dile getirdi. Yıldızhan, “Tabii ki de herkes gibi benim de bir düşüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için evet olacak. Yalnız iki gündür bakıyorum da Arda Turan ve Burak Yılmaz’a hakaret dolu eleştiriler yapılıyor. Ben nasıl ‘hayır’ oyu kullanacaklara saygı duyuyorsam, aynı saygıyı da onlardan beklerim. Yapılan haksız eleştirileri çok yanlış buluyorum.” diye konuştu. Yıldızhan nişan töreninde damat ve gelinin yüzüklerini AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile birlikte taktı.