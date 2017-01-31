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Beren Gökyıldız'la Çağatay Ulusoy'un fotoğrafı rekor kırdı

Anne dizisinin minik oyuncusu Beren Gökyıldız ile Çağatay Ulusoy buluştu.

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Küçük oyuncudan Çağatay Ulusoy paylaşımı! "Anne" dizisinin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'la Çağatay Ulusoy önceki gün bir araya geldi.
 
Beren Gökyıldız önceki gün "İçerde" adlı dizi ile seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'la çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
 
"Aynı mekanda setimiz olunca"
Gökyıldız, İçerde'nin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy'la fotoğrafının altına; "Aynı mekanda setimiz olunca" notunu düştü.
 
İkilinin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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