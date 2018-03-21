Berk Oktay kimdir Berkay Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay kimdir kaç yaşında

Berk Oktay kimdir? Berkay Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay kimdir kaç yaşındadır? Akasya Durağı ve Arka Sokaklar dizilerinde de oynayan Berk Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay’ı dövdü mü? Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu. 16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara’da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul’a gelip Uğurkan Erez’le çalıştı, 2001 yılında Best Model’e katılıp ‘Gelecek Vaat Eden Model seçildi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde öğrenci olan Merve Şarapçıoğlu, adını Berk Oktay ile yaşadığı aşk ile duyurmayı başarmıştır. İşte magazinde yer alan Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında detaylı bilgi sizlerle…

BERK OKTAY EŞİNİ DÖVDÜ MÜ?

'HESABIM HACK'LENDİ'

Çift çıkan haberlerin ardından avukatları aracılığı ile yazılı bir açıklama yayınladı:

"21.03.2018 tarihinde Sayın Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın kişisel Instagram hesabı maalesef sanal korsanlar ve dolandırıcılar tarafından siber saldırıya uğrayarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kişisel Instagram hesabı üzerinden Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın burun ameliyatı olduğu dönemde çekmiş olduğu fotoğrafları “Kocam beni dövüyor, yardım edin” şeklinde altına notlar yazılarak paylaşılmıştır. Bu paylaşımdan amaç Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın oyuncu eşi Berk Oktay’ı kamuoyu nezdinde zor duruma düşürmektir.

Instagram hesabının ele geçirilmesine ilişkin olarak sabah erken saatlerde Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem Berk Oktay hem de Merve Şarapçıoğlu Oktay adına suç duyurusunda bulunulmuş ve hesaba ilişkin irademiz dışında başka paylaşımlar yapılmaması için erişimin engellemesi talep edilmiştir.

Sanal korsanlar ve dolandırıcılar ile ilgili birkaç ay önce yine Berk Oktay tarafından yapılan suç duyurusu ve şikayet sonrasında çok sayıda sahtekar yakalanmış, büyük bir siber saldırı çetesi çökertilmiş, haklarında kamu davaları açılmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından da tutuklanmışlardır. Yaşanan bu siber saldırının altında bu hukuk mücadelesinin olduğunu düşünmekteyiz.

BERK OKTAY EŞİ MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

Berk Oktay 2016 yılında sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde okudu. Çift, 2010 yılından beri birlikte. 28 yaşında olan Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay ile evlendi. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu çifti, geçtiğimiz aylarda nişanlanmış ve hayranlarına bu güzel haberi duyurmuştu.

Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez'le çalıştı, 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı.

Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara’da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul’a gelip Uğurkan Erez’le çalıştı, 2001 yılında Best Model’e katılıp ‘Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best Model of Türkiye yarışmasını kazanarak en iyi markaların yüzü oldu.

Televizyon

2007-2008 Tatlı Bela Fadime Levent Başrol Oyuncu

2008-2009 Akasya Durağı Murat Aydın Yardımcı Oyuncu

2009-2012 Arka Sokaklar (dizi) Sinan Bahadır Başrol Oyuncu (126 - 250 bölümlerde Sinan'ı canlandırmıştı)

2010-2010 Umut Yolcuları Sinan Bahadır Konuk Oyuncu

2012-2013 Alev Alev Murat Başrol Oyuncu

2013-2014 Benim Hala Umudum Var Hakan Demirer Başrol Oyuncu

2014 Aşktan Kaçılmaz Mardinli Berzan Başrol Oyuncu

2015-2016 İlişki Durumu: Karışık Can Tekin Başrol Oyuncu

2016 İlişki Durumu: Evli Can Tekin Başrol Oyuncu Modesta ile birlikte

2017 Savaşçı Yüzbaşı Kaan Bozok