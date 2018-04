Berk Oktay kimdir eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir kaç yaşında

Merve Şarapçıoğlu kimdir? Berk Oktay'ın eşi kaç yaşında ve nereli? kaç yaşında sorusu şu an günün en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesaplarının hacklenmesiyle gündeme geldi. Televizyon dünyasının yaklışıklı aktörlerinden geçmişinde modellik de yapmış olan Berk Oktay ve eşi hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri kısa yaşam öyküsünü ve hakkında az bilinenleri haberimizde bulabilirsiniz. Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabı geçen günlerde hacklenmişti. Sosyal medya hesabını hackleyen kişiler Merve Şarapçıoğlu ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı. Oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesabı 21 Mart'ta hacklenmişti.



BERK OKTAY KİMDİR?



Berk Oktay 28 Ekim 1982’de Ankara’da doğmuştur. Aktörlük ve mankenlik yapmaktadır. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100’ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris’e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.



Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye’ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu’ndan aldığı teklifle Türvak’tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı’nda yer aldı. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv’de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti.



Star TV’de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV’de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmaktadıydı. Nisan’da Fox (Türkiye)’de başlaması planlanan Savaşçı dizisinde başrol oynuyor.





Filmografisi



Televizyon



2007-2008 Tatlı Bela Fadime Levent Başrol Oyuncu

2008-2009 Akasya Durağı Murat Aydın Yardımcı Oyuncu

2009-2012 Arka Sokaklar (dizi) Sinan Bahadır Başrol Oyuncu (126 – 250 bölümlerde Sinan’ı canlandırmıştı)

2010-2010 Umut Yolcuları Sinan Bahadır Konuk Oyuncu

2012-2013 Alev Alev Murat Başrol Oyuncu

2013-2014 Benim Hala Umudum Var Hakan Demirer Başrol Oyuncu

2014 Aşktan Kaçılmaz Mardinli Berzan Başrol Oyuncu

2015-2016 İlişki Durumu: Karışık Can Tekin Başrol Oyuncu

2016 İlişki Durumu: Evli Can Tekin Başrol Oyuncu Modesta ile birlikte

2017 Savaşçı Yüzbaşı Kaan Bozok









MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?



Berk Oktay 2016 yılında sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümünde okudu. Çift, 2010 yılından beri birlikte. 28 yaşında olan Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay ile evlendi. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu çifti, geçtiğimiz aylarda nişanlanmış ve hayranlarına bu güzel haberi duyurmuştu.