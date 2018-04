Berna Öztürk kimdir kaç yaşında Berna Öztürk nereli kim kaçırmak istedi

Berna Öztürk kimdir kaç yaşında Berna Öztürk nereli film galası sırasında uğradığı saldırısı sonrası araştırılan konular arasında. Berna Öztürk, Ümraniye'de gerçekleştirilen film galasında şok bir saldırıya uğradı. Ünlü DJ, İstanbul Ümraniye'de bir otelde düzenlenen "Karımı Gördünüz mü?" adlı film galası sırasında bir şahsın saldırısı gündeme bomba gibi düştü. Kokteyl sırasında Mert Ö. isimli şahsın, Berna Öztürk'ü kolundan tutup kaçırmak istediği söylendi. Çevrede bulunan kişiler tarafından kurtarılan Berna Öztürk, olayın şokunu üzerine attıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. İsminin Mert Ö. olduğu öğrenilen şahıs Berna Öztürk'ü kolundan tutup dışarı kaçırmak istedi. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk'ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri Berna Öztürk'ün etrafında adeta koruma duvarı oluşturdu. Polis saldırgan Mert. Ö'yü gözaltında alındı. Yapılan incelemede Mert Ö.'nün Berna Öztürk'ün takıntılı hayranı olduğu belirlendi. Mert Ö'nün Berna Öztürk'ün sosyal medya hesaplarına da mesajlar atarak taciz ettiği iddia edildi. Olaydan sonra set ekibi ile Berna Öztürk otel içerisinde bir süre bekletildikten sonra güvenlik görevlileri eşliğinde filmin izleneceği AVM’deki salona gitti. İşte Berna Öztürk hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler...



Kendisine yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapmayan Berna Öztürk film galası hakkında şunları söyledi:



“Teşekkür ederim her şey yolunda çok sağ olun. Mühim olan filmimiz, filmimizin çok iyi olması. İnşallah hep birlikte gülüp eğleneceğiz. Yeniden sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir film olduğunu umuyoruz. Biz de daha izleyemedik. İnşallah biz de sizlerle beraber güleceğiz”



“MUHTEŞEM BİR EKİPLE ÇALIŞTIM”



Gala bu çirkin saldırının gölgesinde gerçekleştirildi. Galaya katılan Film oyuncularından Ivana Sert, “Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem bu filmde rol almak hem de Yeşilçam oyuncusu ustaları ile çalışmak benim için çok güzel bir deneyimdi. Oyuncu değilim biliyorsunuz ama bu yolda yürümeye başladım. Muhteşem bir ekiple çalıştım. Çok güzel bir yerde filmi çektik. Hepinizi davet ediyorum. 6 Nisan’da vizyondayız. Mutlaka izleyin. Yeşilçam Sinema Kültür Sanat adına ödül aldım. İnanılmaz güzel bir ödül. Çok önemli bir ödül” dedi.



Galaya katılan Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, "Hamit Bey sağ olsun. Yeni projesi, ilk projesi ona da başarılar diliyorum. Çok güzel bir kadro ile çalıştık. Peker Açıkalın olsun, Ivana olsun. Arkadaşlarımın hepsi başarı ile çalıştı. Güzel bir çalışmaydı. İnşallah yolumuz açık olur devamı gelir. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu



“SİNEMA GEÇİCİ DEĞİLDİR, KALICIDIR”



Filmin başrol oyucularından Peker Açıkalın: “Erdi kardeşimizi Survivor'dan tanıyorsunuz. Ama o kişilik ve duruş olarak benim kardeşim. Çiğdem Hanım benim nişanlım 6 aydır magazinle alakamız yoktur. Ve lütfen bu konuda saygılı olmanızı rica ediyorum. Özelime ve özgürlüğüme bugüne kadar 36 senelik meslek yaşantımda kimseye müdahale ettirmedim. Asıl olan sinemadır. Sinema geçici değildir, kalıcıdır. Biz kalıcı bir Türk komedi filmi yaptık. Aksiyondur, komedidir. Benim sizden gerçekten istediğim tek şey çocuğunuzu çoluğunuzu alın, anneanne, babaanne filme gelebilmek. Çünkü biz küfürle ve belden aşağı film yaparak insanları güldürmeyen bir ekibiz” ifadelerini kullandı.







BERNA ÖZTÜRK KİMDİR?



Berna Öztürk, 28 Mart 1984 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Bilge ve Belda adlarında iki ablası vardır. Liseyi Özel Ayazağa Işık lisesinde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Televizyon, sinema ve tiyatro çalışmalarını i ifade edeceği yolu müzik olarak belirlemiş ve 1999 yılında başladığı DJ’lik hayatına 2001‘den itibaren profesyonel olarak devam etmiştir.



Berna Öztürk, Almanya, Hollanda, İngiltere, Filipinler, Mısır, Tayland, İsviçre başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sayısız performanslar gerçekleştiren, Türkiye’nin en tanınmış DJ’lerindendir.



Berna Öztürk, bir dönem magazin basınında Tarkan‘ın baldızı olarak anıldı. 16 yaşından itibaren tı. Hobileri arasında davul çalmak ve resim yapmak da bulunan Berna Öztürk, su sporlarına da fazlasıyla meraklı.



Başarılı DJ Berna Öztürk, su sporlarına da fazlasıyla meraklı. İyi bir kite board eğitmeni de olan DJ Berna ablası Bilge ile birlikte Salih Alexander Çakır ve Seda Çelenk’in sahibi olduğu kite board akademi de hem yarışmalara hazırlanıyor hem de bu zevkli sporu öğrenmek isteyenlere eğitmenlik yapıyor.



2001 yılından bu yana İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok şehrinde ve yurt dışında birçok organizasyonda performans gösteren Berna Öztürk izleyenlerin ve dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.



2008 yazında çıkarmış olduğu ve Türkiye‘nin ilk bayan dj albümü olma özelliğini taşıyan “Dancing In The Sun” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.



2004 yılında ‘Balans ve Manevra’ adlı sinema filminde oynayan Öztürk, aldığı drama eğitiminin ardından 2003 yılında basında çok ses getiren Almula Merter‘in yönetmenliğinde ‘Vajina Monologları’ oyununda rol aldı.



2013 yılında Sony Music etiketiyle yayımlanan single’ında 70’li yıllarda Seyyal Taner‘in yorumuyla ünlenen, Türkçe sözleri Ülkü Aker tarafından yazılmış, müziği ise ünlü besteci Enrico Macias imzası taşıyan “Son Verdim Kalbimin İşine” şarkısını yepyeni düzenlemeleriyle seslendirdi.



2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı.



21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı‘nın sunumu ile Tv 8 ekranlarında yayınlanan olan Survivor 2017 yarışmasına katıldı.



Albümleri :

2008 – Dancing In The Sun

2013 – Son Verdim Kalbimin İşine (single)



Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2003 – Vajina Monologları – Yönetmen: Almula Merter



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2004 – Saçsaça Başbaşa (Feryal) (TV Dizisi)

2004 – Görünmez Adam (Ayşe) (TV Dizisi)

2004 – Balans ve Manevra (Barmeid) (Sinema Filmi)

2004 – Kuzenlerim 3. Sezon (Sibel ) (TV Dizisi)

2000 – Karlar Eriyince (Sinema Filmi)



Sanat Yönetmeni

2014 – Asayiş Berkkemal (Sanat Yönetmeni) (TV Dizisi)

2010 – Umut Yolcuları (Sanat Yönetmeni) (TV Dizisi)

2009 – Ayrılık (Sanat Yönetmeni) (TV Dizisi)