Bestemsu Özdemir kimdir Bestemsu Özdemir Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık. Bestemsu Özdemir Can Yaman aşkı bitti. Peki Bestemsu Özdemir yeni aşkı Oğulcan Engin gerçek mi? Magazin gündemine bomba gibi oturan Bestemsu Özdemir Oğulcan Engin aşkı gelişmelerin ardından Bestemsu Özdemir, Asmalımescit'te bulunan bir mekanda Oğulcan Engin'le eğlendiği öğrenildi. Mekan çıkışı objektiflere takıldı. İkili daha sonra Bestemsu Özdemir'in kullandığı otomobille Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Peki güzel oyuncu Bestemsu Özdemir kimdir nerelidir? Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne ve babası çok küçük yaşlarda iken ayrılan Özdemir, hayatının belli bir dönemini anneanne ve dedesi ile birlikte geçirdikten sonra hayatı çok farklı şekilde ilerlemiştir. Eğitim hayatındaki başarısı kısa bir zaman dilimi içerisinde onu ön plana çıkarmıştır. İşte merak edilen Bestemsu Özdemir kimdir Bestemsu Özdemir Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? Sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde sizlerle…

Bestemsu Özdemir'den Oğulcan Engin açıklaması

Geçtiğimiz günlerde oyuncu meslektaşı Can Yaman'dan ayrılan Bestemsu Özdemir'in Oğulcan Engin'le birlikte olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Özdemir açıklama yaptı.

Meryem dizisinde Beliz karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…” diyerek 'Dolunay'ın Ferit'i Can Yaman ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Özdemir, Asmalımescit'te bulunan bir mekanda Oğulcan Engin'le eğlendi. Mekan çıkışı objektiflere takıldı. İkili daha sonra Özdemir'in kullandığı otomobille Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti.

Yaşananlardan sonra yeni bir birliktelik iddialarının ortaya çıkmasıyla Özdemir Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Bestemsu Özdemir 25 yaşında, 1.73 boyunda ve oyuncu.

Bestemsu Özdemir'in babası ile annesi o daha 2 yaşındayken ayrıldı. Bestemsu Özdemir 2-3 sene anneannesi ve dedesiyle birlikte Ankara’da yaşadı.

Liseyi Özel Fransız Lisesini okuyarak tamamladı.Üniversite de ise İ.T.Ü Moda Tasarım bölümünü bitirdi.. Okumak istediği bölüm Mücevher Tasarımı ile ilgili bölüm olmasına rağmen o yıllarda bir süre kadar rahatsızlandı ve okuluna devam edemedi. Ardından ise karakalem ile beraber yağlı boya yapmaya başladı ve bu yönde eğitim aldı. Üniversite Moda Tasarım bölümüne çok yüksek bir başarı elde ederek girdi. Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.Modellik yapmaya lise senelerinde başladı. Kayıt olmuş olduğu ajans ile beraber modellik yaptı. Modellik zamanlarında ünlü menajerlerden Cem Tatlıtuğ ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ’un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.

Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteri ile hatırlanan Bestemsu Özdemir, ilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.

2012 senesinde Sakarya Fırat ve İstanbul Hatırası adlı dizilerde rol aldı. Ardından Kara Para Aşk dizisinde Tuba Büyüküstün ile birlikte 54 bölüm oynadı. 2015 yılında Analar ve Anneler adlı dizide oynadı ve Tabula Rosa'da ilk film deneyimini gerçekleştirdi. Biz Size Döneriz filminde de rol alan Bestemsu Özdemir bu sene Kırlangıç Fırtınası adlı dizide de oynadı. Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde de rol aldı. Şu an da Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırdı.

Aşırı zayıflaması ile dikkatleri çeken Bestemsu Özdemir oynadığı dizi için kilo verdiğini fakat bunun sağlıksız olduğunu belirtti.