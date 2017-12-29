Beyaz Show bitti mi neden yok Beyaz Show 29 Aralık yeni bölüm yayınlanacak mı

Beyaz Show neden yok? Kanal D yayın akışı ile ilgili detayların paylaşılmasıyla birlikte Beyaz Show'un 29 Aralık'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı da ortaya çıktı. Beyaz Show takipçileri bu haftaki canlı yayın konuklarını ve tanıtımını beklerken, onları üzecek haber yayın akışından geldi. Beyaz Show 29 Aralık Cuma günü ekrana gelmeyecek. Beyaz Show'un saatinde Kanal D akışında yabancı bir sinema filmi yer alacak. Her cuma takipçilerini güldüren fenomen eğlence programı geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü aktör Van Damme'ı konuk etmişti. Peki, Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler olacak? Beyaz Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu Kanal D'nin yayın akışı bilgilerinin paylaşılmasının ardından netleşti. Her cuma Kanal D ekranlarında takipçilerinin karşısına çıkan sevilen programın 28 Aralık'ta ekranda olması beklenen programı bu hafta yayınlanmayacak. Arka Sokaklar adlı sevilen dizinin ardından TV'de ilk kez yayınlanacak olan "Göz" isimli sinema filmi ekranlarda olacak.



BEYAZ SHOW NEDEN YOK?



Yayın akışı değişikliği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen yılbaşı haftası nedeniyle programın 1 haftalık ekrana ara verdiği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da aynı hafta içerisinde birçok dizi ve TV programı yayın hayatına 1 haftalık ara vermiş ve yılbaşı sonrasında kaldığı yerden devam etmişti.





GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BEYAZ SHOW'DA NELER YAŞANDI?



Jean Claude Van Damme, Beyaz'ın hediyesi olan tespihi Türk edası ile çekmeye başlayınca büyük alkış aldı. Beyaz, dünyaca ünlü konuğu Van Damme'a programa katılma teşekkürü olarak bir tespih hediye etti. Van Damme, aldığı hediye ile mutluluğunu dile getirdikten sonra poz vermeyi de ihmal etmedi.



Program ekibi, Jean Claude Van Damme'ın meşhur dans sahnesine Türk nameleri ekledi ve ortaya komik bir klip çıktı. Jean Claude Van Damme'ın bir filmde yaptığı dans o dönemde büyük bir ilgi çekmişti. Herkesin konuştuğu o dans sahnesine Türk ezgileri eklenince ortaya herkesi kahkahalara boğan bir klip çıktı.



