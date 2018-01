Beyaz Show bu akşam neden yok 5 Ocak Kanal D yayın akışı Beyaz Show yeni bölüm ne zaman

Her hafta cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan efsanevi talk show programı Beyaz Show bu hafta izleyicileriyle buluşamayacak. Beyaz Show'un bu hafta neden yayınlanmadığı ise araştırılmaya devam ediliyor. Beyaz Show bu hafta var mı 2018 Beyaz Show yeni bölüm konukları kim olacak? sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik. Kanal D ekranların sevilen programı Beyaz Show heyecan dolu yeni bölümü için geçtiğimiz haftadan beri izleyicinin bekleyişi sürüyor. Her sene başında yılbaşının ilk haftası ekrana ara veren Beyaz Show bu yılda yine ekranlarda bir süre olmayacak. yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilere oldukça neşeli ve eğlenceli dakikalar yaşatan talk show programı Beyaz Show ile ilgili Kanal D'nin sayfasında yeni bölümün 12 Ocak Cuma akşamı ekrana geleceği belirtiliyor. Yılbaşı öncesi son bölümünde Beyaz Show'a Dövüş sanatlarının usta ismi dünyaca ünlü aktör Jean-Claude Van Damme, Siyah İnci dizisiyle ekranda boy gösteren Tolgahan Sayışman, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, pop müziğin sevilen ismi Gökçe, Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu konuk olarak katıldı. İşte Beyaz Show ile ilgili yapılan son açıklama ve Kanal D yayın akışı...



BEYAZ SHOW BU AKŞAM VAR MI?



Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı Beyaz Show yeni bölümü 2 Ocak Cuma günü yayınlanmayacak.



BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?



Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Yayın akışı değişikliği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen yılbaşı haftası nedeniyle programın 1 haftalık ekrana ara verdiği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da aynı hafta içerisinde birçok dizi ve TV programı yayın hayatına 1 haftalık ara vermiş ve yılbaşı sonrasında kaldığı yerden devam etmişti.



KANAL D YAYIN AKIŞI



05 Ocak Cuma gününe ait Kanal D yayın akışı, ilk olarak 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı ana haber bülteniyle başlangıcını yapıyor. Haber dünyasının tüm güncel ve anlık gelişmelerini ayrıntılı şekilde ekranlarınıza getiren bültenden tüm gündemi öğrenebilir ve farklı bilgiler edinebilirsiniz. Akşam kuşağında ise “Elimiz Mahkum” adlı TV’de ilk kez yayınlanacak olan sinema filmini izleyebileceksiniz. Ailenizle birlikte muhteşem bir sinema keyfi yapmak istiyorsanız saat 20:00’da ekranlarınız karşısına geçin. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.



06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ekranlarınıza gelecek. Haberin nabzını tutan sıcak gelişmeler, anlık olaylar, trafik ve hava durumu gibi önemli bilgiler güncel haliyle karşınızda olacak. Daha sonra saat 09:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Sabah dizi keyfi yapmaktan hoşlanıyorsanız mutlaka bu yeni diziyi değerlendirin. Daha sonra 10:00’da “Magazin D” adlı eğlence dolu magazin programı ekranlarınıza dahil oluyor. Sanatçıların özel yaşamı, kameraya yakalanma anları, geçmiş yaşamları, eserleri ve giyim tarzları gibi pek çok konuları tek tek incelenip seyirci kitlesine aktarılıyor. Canlı yayına giren bu magazin programını seyrederek sabahın ilk saatlerinde renkli ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz.



11:30’da “Nursel’le Evin Tadı” adlı yemek programı ekranlarınızda. Birbirinden nefis lezzetlerin hazırlandığı yeni bölümde yine tariflere özgü birbirinden detaylı bilgiler edinebileceksiniz. Saatler 12:45’i gösterdiğinde “Ekip Şahane” adlı eğlence ve heyecan dolu program ekranlarınızı süsleyecek. Nergis Kumbasar’ın katılımı ile yeni sezona bomba gibi başlangıç yapan bu keyifli yayında yine birbirinden harika dekorasyonlara imza atılacak.



15:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızda. Hafta içi her gün aynı saatte başlayan diziyi, kahveniz eşliğinde izleyerek gün ortanıza hareketlilik katabilirsiniz. 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı polisiye anlar yaşatan dizinin tekrar bölümü ekranlara dahil oluyor. Hemen ardından 18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı haber bülteni karşınıza çıkıyor. Gündemin tüm sıcak gelişmeleri, objektif bakış açısıyla ele alınıyor ve ayrıntılı başlıklarla seyircilerine aktarılıyor.



20:00’da “Elimiz Mahkum” adlı keyifli sinema filmiyle baş başa kalacaksınız. Filmin ardından komedi dolu anlat vaat eden “Mandıra Filozofu” adlı başka bir film daha ekranlarda dikkati çekiyor. 00:00’da “Beyaz Show” adlı eğlence programının tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. 02:15’de “Mandıra Filozofu”, 03:45’de ise “Kesişen Yollar” adlı iki sinema filmi ile yayına geçiyor.



BEYAZ SHOW SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE





22 ARALIK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a son bölümde; dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel, ünlü şarkıcı Gökçe, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu konuk oldu.



Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve sürprizleriyle "Beyaz Show" son bölümde da yine şahaneydi.







Son bölümde olduğu gibi yine fenomen mandalinacı Veysel Mutlu’yla birlikte stüdyoya giren Beyaz tüm stüdyoyu coşturdu. Ayrıca Beyaz’ın Veysel Mutlu’ya bir de sürprizi vardı. Beyaz, fenomen mandalinacıya albüm yapmak isteyen ünlü müzik yapımcısı Polat Yağcı’nın mesajını kendisine iletince stüdyoda alkış tufanı koptu.



Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının geçtiğimiz sezon Euroleague Kupası kazanan oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu programdaki sempatiklikleri ve anlattıkları hikayelerle herkesin takdirini kazandı.



Gökçe yakın zamanda çıkardığı ve klibinde birçok ünlüyle rol aldığı “Artist” adlı şarkıyla stüdyoda ve ekran başında bulunan herkesi coşturdu.



Gecenin en büyük bombası ise dünyaca ünlü aktör Jean-Claude Van Damme’dı. Seyirciler dünyaca ünlü aktörün söylediği her şeyi pür dikkat dinlediler.



Başka bir sürpriz ise Beyaz’dan Jean-Claude Van Damme’a geldi. ‘Kickboxer’ filmindeki ünlü dans sahnesini Türkçe şarkılara uyarlayan Beyaz, Van Damme’ı ve stüdyodaki herkesi kahkaha krizine soktu.



Beyaz Show, birbirinden eğlenceli anları, şahane konukları, müthiş sürprizleri, komik videoları ve şen kahkahalarıyla Kanal D'de olmaya devam edecek...