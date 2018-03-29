Beyaz Show bu haftaki konukları kim? Beyaz Show'a katılan ünlü konuklar kimler? sorusunun yanıtı haberimizde.Beyaz Öztürk'ün sunumuyla her hafta Cuma gecesi ekrana gelen Beyaz Show'un bu haftaki konukları da belli oldu. Sürpriz isimlerin yer aldığı Beyaz Show konukları, Beyaz Show'un Twitter hesabından duyuruldu. Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show 30 Mart Cuma akşamı sürpriz konuklarıyla canlı yayında ekranda olacak. . İşte Kanal D'nin ekran klasiği programı Beyaz Show'un bu haftaki ünlü konukları...



Beyaz Show'un 30 Mart Cuma gecesi yayınlanacak olan yeni bölümdeki ünlü konukları belli oldu.



Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı talk- show programı “Beyaz Show” a bu hafta; ünlü sanatçı Rafet El Roman, magazin dünyasının sevilen ismi Seren Serengil, ünlü gazeteci Cengiz Semercioğlu, ünlü oyuncu Ümit Erdim, Bilgehan Demir ve Amerikan Güreşi yıldızları, Bizim Köyün Şarkısı filmi ile Güldüy Güldüy Show çocuk ekibi konuk oluyor.



Beyaz Show'un yeni bölümü 30 Mart Cuma gecesi 23.45'te canlı yayınla ekrana gelecek.



Duymayan Kalmasın isimli programda magazin gündeminin nabzını tutmaya devam eden Seren Serengil programdaki partneri Cengiz Semercioğlu ile birlikte ünlü şovmenin sorularını yanıtlayacak.





Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı ve Duymayan Kalmasın programı sunucusu Cengiz Semercioğlu magazin gündeminin önemli olaylarını canlı yayında değerlendirecek.





Renkli kişiliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Ümit Erdim de Beyazıt Öztürk'ün programında yerini alacak.





Şarkılarıyla konserlerinde kendisine hayran bırakan Rafet El Roman bu kez Beyaz Show izleyicisi için sevilen parçalarını seslendirecek.







Boks karşılaşmalarının vazgeçilmez ismi Bilgehan Demir yeni bölümde önemli açıklamalarda bulunacak.