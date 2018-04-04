Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? Beyaz Show'da bu hafta kim var?

Beyaz Show'da bu hafta kim var? 6 Nisan Cuma günü ekranda olacak Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? sorusunun yanıtı belli oldu. Beyaz Show 6 Nisan 2018 yeni bölüm konukları açıklandı. Beyaz Show konukları ile yeni haftada da Kanal D izleyicisini kahkahaya boğacak. Kanal D ekranlarında takipçileriyle buluşan fenomen talk show programında bu hafta da magazin dünyasının önde gelen isimleri ve sosyal medya fenomenleri konuk olacak. İşte Beyaz Show yeni bölüm konukları ile ilgili yapılan açıklama...



Kanal D'den bu haftaki bölümle ilgili yapılan açıklamaysa şöyle; Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı “Beyaz Show” a bu hafta; Türk pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın, ünlü oyuncu sunucu İlker Ayrık, Digital İlüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko konuk oluyor.



Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle “Beyaz Show” cuma gecesi de yine şahane! Sakın kaçırmayın! İşte ünlü şovmenin konuk edeceği o isimler...







Şarkıları ve renkli yaşamıyla magazin gündeminin en önemli isimlerinden olmaya devam eden başarılı şarkıcı Demet Akalın sevilen parçalarını Beyaz Show izleyicisi için seslendirecek.







Youtube'a yüklediği ilizyon videoları ile dünya çapında popüler hale gelen ünlü Youtuber Zach King sürpriz videolarla Kanal D ekranlarında olacak.







Bein Sports'un güzel sunucunu Seyhan Şaşko devam eden kariyeri ve ekran hayatı ile ilgili önemli bilgiler paylaşacak.









Renkli sunumu ve oyunculuğuyla herkesin beğenisini toplayan İlker Ayrık da Beyazıt Öztürk'ün konukları arasında olacak.

