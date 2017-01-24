Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?



Dizide Silahtar Mustafa Paşa’yı canlandıran Cindoruk ile Prenses Farya rolündeki Abdullah, yaklaşık bir aydır flört ediyor. Çift, yeni yılı da arkadaş gruplarıyla beraber aynı mekânda karşıladı.

Sosyal medyada o akşamdan fotoğraflar da paylaşan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah’ın daha önce tanışmadığı, bu dizi sayesinde yollarının kesiştiği ve çok geçmeden arkadaşlığın yerini aşka bıraktığı öğrenildi.Farah Abdullah ile Caner Cindoruk sosyal medya hesaplarından sıkça birlikte fotoğraf paylaşıyor. Hürriyet