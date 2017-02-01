"Bir tek Şahan yeter!"
Oyuncu Ezgi Mola, Vodafone’un yeni reklam yüzü oldu.
- NİL ÖZER
İki farklı proje için el sıkıştığını açıklayan Mola, Recep İvedik serilerinde yer alıp almayacağı sorusuna “O film tek başına Şahan’ın şovu. Benim filmde yer almam olmaz. Aksine Şahan tek başına sinemaya yetiyor, artıyor bile. İvedik’in çok fazla seveni var.” diye cevap verdi.
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