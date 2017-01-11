Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile boşanma sorularına ne yanıt verdi?
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu arasındaki kriz düzeldi mi? Akalay, eşi Levendoğlu'ndan neden boşanıyor? İşte detaylar...
Birce Akalay, önceki gün Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Alev Meral Tokgöz’le Akmerkez’deydi.
Eşi Sarp Levendoğlu ile evliliği bitme noktasına gelen Akalay, boşanma kararıyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi:
“Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Mahkeme sonuçlansa dahi konuşmayacağım.”
Geçtiğimiz günlerde Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy'un aşk yaşadığı iddia edilmiş Şensoy bu haberlere sert tepki göstermişti.
Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu çifti yazdan beri sorunlar yaşıyor ve haklarında sıkça ayrılacaklar dedikodusu çıkıyordu. Akalay Instagram'dan kocasının fotoğraflarını silince gerçek ortaya çıktı.
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