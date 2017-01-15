Birlik Zamanı’nın galasına ünlüler akın etti

20 Ocak’ta gösterime girecek film, gösterim öncesi Volkswagen Arena’da düzenlediği bir etkinlikte toplam 4 bin kişiyi bir araya gedi. ‘Birlik Zamanı’ ismiyle çocuklarla buluşacak olan sinema filminin galasında Ali Koç, Murat Akkoyunlu, Işıl Reçber, Ayşe Tolga gibi ünlü isimler de yer aldı. Filmin eğlenceli şarkısı ‘Birlik Zamanı’nı tüm çocuklar hep bir ağızdan seslendirdi. Pepee’nin sinema filmi Birlik Zamanı, milli değerleri ön plana çıkaran görüntüleriyle de büyük beğeni topladı.