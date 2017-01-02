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Nursel Ergin Murat Akyer ile birlikteliğini böyle duyurdu

Nurselin Mutfağı programının sunucusu Nursel Ergin, Murat Akyer ile olan birlikteliğini artık gizlemiyor...

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 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla ünlenen Nursel Ergin'in, işadamı Murat Akyer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.
 
Haberlerin ardından Murat Akyer eşi Kamer Odabaşıo Akyer ile birlikte basın açıklaması yaptı ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.
 
Evliliğini 26 Ekim 2016'da resmi olarak bitiren Murat Akyer, yeni yılı 'aşk yok' dediği Nursel Ergin ile karşıladı.
 
 
Ergin, çektiği romantik kareleri Instagram sayfasında paylaştı.
Nursel Erginden romantik paylaşım

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