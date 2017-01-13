Mert Fırat ile Hande Doğandemir el ele
Mert Fırat ile Hande Doğandemir, geçtiğimiz akşam Cihangir sokaklarında objektife takıldı.
İlk kez geçen aralık ayında birlikte görüntülenen ikili, o dönem arkadaş olduklarını söyleyerek aşk iddialarını reddetmişti.
Bu kez kameralar karşısında gayet rahat tavırlar sergileyen Mert Fırat ile Hande Doğandemir, "İlişki nasıl gidiyor?" sorularını "Gayet iyi, mutluyuz" diye yanıtladı. Yeni sevgililer, evlilik sorularına ise gülümsemekle yetindi.
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