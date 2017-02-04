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Caner Cindoruk ile Farah Zeynep Abdullah el ele

“Muhteşem Yüzyıl Kösem” setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başlayan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah, önceki gün ilk kez basının karşısına birlikte çıktı.

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Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” oyununu izlemeye giden sevgililer, kol kola poz verdi.
Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk gecelerde
Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk gecelerde

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