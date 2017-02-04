Caner Cindoruk ile Farah Zeynep Abdullah el ele
“Muhteşem Yüzyıl Kösem” setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başlayan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah, önceki gün ilk kez basının karşısına birlikte çıktı.
Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” oyununu izlemeye giden sevgililer, kol kola poz verdi.
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