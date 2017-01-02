Nur Erkul: Biz hep birlikte güzel bir ülkeyiz
‘Çalgı Çengi İkimiz’ filmi ile beyaz perdeyle tanışan Nur Erkul, terör olaylarına karşı tepkisini dile getirdi: 2017’de tüm güzellikler bizimle olsun. Çünkü biz hep birlikte çok büyük ve güzel bir ülkeyiz. Barış içinde yaşamak istiyoruz.
- Nil Özer
Ali Ayşe’yi Seviyor, Bir Yusuf Masalı ve Acil Servis dizilerinden tanıdığımız oyuncu Nur Erkul, 6 Ocak’ta vizyona girecek olan ve başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in paylaştığı ‘Çalgı Çengi İkimiz’ adlı filmde Naz karakterini canlandırıyor. İlk kez bir filmde rol aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Erkul’la keyifli bir söyleyişi gerçekleştirdik...
Sizi ekranda çok fazla projelerde göremiyoruz…
Evet. İyi bir şey yapmak, oyunculuğumun üzerine bir şey katmak adına seçici davranıyorum. Oynadığım karakterleri tekrarlamak istemediğim için proje seçimlerinde de özen gösteriyorum.
Çalgı Çengi İkimiz filminde olmanızın nedeni ne?
İlk sinema filmim. Ali ve Ayşe dizisinden sonra komediyi farklı bir şekilde geliştirebileceğimi düşündüğüm için kabul ettim.
İlk filminizin olmasından dolayı heyecan vardır herhalde?
Heyecanlıyım tabii. İlk defa kendimi sinema perdesinde göreceğim. Ben de merak ediyorum işin açıkçası.
Bir karakter üzerinde çok çalışır mısınız?
Eskiden daha çok çalışırdım. Karakter, dramaturji konseptin yoğunluğu üzerine. Daha sonraları fark ettim ki herkes benim kadar bu kadar derinden çalışmıyor. Bu sefer işe fazla sahiplenince müdahale ediyordum.Bu da insanları rahatsız etmiş olabilir. O yüzden şimdi daha rahat davranmaya başladım.
Oyunculuk dışında neler yapıyorsunuz?
Yağlıboya üzerine resim yapıyorum. Hatta sergi bile açtım.Üç boyutlu malzemeler kullanıyorum. Kadın figürü üzerinden gidiyorum. Farklı bir çalışma yapıyorum.
Ama oyunculuk bambaşka sanırım…
Oyunculuk benim işim. Başka bir şey düşünemem.
Peki oyunculuk nasıl kanınıza girdi?
Benimki çocukluktan başlayan bir heves. Ev halkına, kuzenlerime gösteriler yapardım onlar da çok beğenirdi.
Hep böyle sakin misiniz?
Aslında enerjik bir insanım. Sakin göründüğüme bakmayın. Dengelemeye çalışıyorum. Ani parlamalarım da vardır.
Sektörde iddialı mısınız? Rakibiniz var mı?
Rakip olarak kimseyi görmüyorum. Aman oraya yetişeyim, buraya koşturayım diye bir derdim yok. Öyle bir durumum olsa şimdiye kadar elli tane dizide oynardım. Ekranda illa ki görüneyim, şu kadar para kazanayım gibi hırslarım olmadı.
Aileniz destek oldu mu?
Evet ailem destek oldu ama esas bir mesleğin olsun yanında da bunu yaparsın diyorlardı. Şimdi algı çok değişti. Aileler şimdi çocuğunu popçu ya da topçu yapmak için uğraşıyor.
Evliliğiniz nasıl gidiyor?
Evlilik güzel birşey. Eşim de zaten bu sektörde. Projelerde uygulayıcı yapımcı olarak çalışıyor. Farklı işler yapmıyoruz yani. Herkesin kendine ait bir alanı var. Saygı ve sevgi çerçervesinde devam ediyor.
Mutfakta çok zaman geçirir misiniz? Yemek konusunda hünerli misiniz?
Kocam sağolsun (Gülüyor) Ben pek beceremiyorum. İşin açıkçası...
Köyde yaşamak istiyorum
Çalgı Çengi İkimiz’de canlandırdığınız Naz’dan biraz bahseder misiniz?
Murat Cemcir’in oynadığı Salih karakterinin kız arkadaşı Naz’ı oynuyorum. Bir şekilde onu evliliğe ikna etmek için sıkıştıran bir karakter. Zarif naif ama kendi içinde dengesizliği olan bir karakter çünkü baba da anne de bir garip.
Filmin başrolündeki Ahmet Kural ve Murat Cemcir için neler söylemek istersiniz?
Çok iyi partnerler. Bir şey kalmamıştı yapılan her şey kendi döngü içerisindeydi. Ahmet, Murat ve Selçuk Hoca’yla bu algı kırıldı. Başka bir yere geçilmiş oldu.
Oyunculuk dışında en büyük hedefiniz nedir?
Köy hayatı yaşamak istiyorum. O nedenle İznik Gölü’nde arazi aldım. Ben asla şehir kızı değilim…
Yaşadığımız bu üzücü olaylara karşı sizin tepkiniz nasıl?
Çok üzülüyor ve etkileniyorum. Kendimi kapatıyorum. Yaralanan asker, polis daha doğrusu insana dayanamıyorum...
Temennileriz neler?
Güzellikler bizimle olsun.Biz çünkü çok büyük ve güzel bir ülkeyiz.En büyük dileğim barış içinde yaşamak.
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