Nur Erkul: Biz hep birlikte güzel bir ülkeyiz

Ali Ayşe’yi Seviyor, Bir Yusuf Masalı ve Acil Servis dizilerinden tanıdığımız oyuncu Nur Erkul, 6 Ocak’ta vizyona girecek olan ve başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in paylaştığı ‘Çalgı Çengi İkimiz’ adlı filmde Naz karakterini canlandırıyor. İlk kez bir filmde rol aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Erkul’la keyifli bir söyleyişi gerçekleştirdik...

Sizi ekranda çok fazla projelerde göremiyoruz…

Evet. İyi bir şey yapmak, oyunculuğumun üzerine bir şey katmak adına seçici davranıyorum. Oynadığım karakterleri tekrarlamak istemediğim için proje seçimlerinde de özen gösteriyorum.

Çalgı Çengi İkimiz filminde olmanızın nedeni ne?

İlk sinema filmim. Ali ve Ayşe dizisinden sonra komediyi farklı bir şekilde geliştirebileceğimi düşündüğüm için kabul ettim.

İlk filminizin olmasından dolayı heyecan vardır herhalde?

Heyecanlıyım tabii. İlk defa kendimi sinema perdesinde göreceğim. Ben de merak ediyorum işin açıkçası.

Bir karakter üzerinde çok çalışır mısınız?

Eskiden daha çok çalışırdım. Karakter, dramaturji konseptin yoğunluğu üzerine. Daha sonraları fark ettim ki herkes benim kadar bu kadar derinden çalışmıyor. Bu sefer işe fazla sahiplenince müdahale ediyordum.Bu da insanları rahatsız etmiş olabilir. O yüzden şimdi daha rahat davranmaya başladım.

Oyunculuk dışında neler yapıyorsunuz?

Yağlıboya üzerine resim yapıyorum. Hatta sergi bile açtım.Üç boyutlu malzemeler kullanıyorum. Kadın figürü üzerinden gidiyorum. Farklı bir çalışma yapıyorum.

Ama oyunculuk bambaşka sanırım…

Oyunculuk benim işim. Başka bir şey düşünemem.

Peki oyunculuk nasıl kanınıza girdi?

Benimki çocukluktan başlayan bir heves. Ev halkına, kuzenlerime gösteriler yapardım onlar da çok beğenirdi.

Hep böyle sakin misiniz?

Aslında enerjik bir insanım. Sakin göründüğüme bakmayın. Dengelemeye çalışıyorum. Ani parlamalarım da vardır.

Sektörde iddialı mısınız? Rakibiniz var mı?

Rakip olarak kimseyi görmüyorum. Aman oraya yetişeyim, buraya koşturayım diye bir derdim yok. Öyle bir durumum olsa şimdiye kadar elli tane dizide oynardım. Ekranda illa ki görüneyim, şu kadar para kazanayım gibi hırslarım olmadı.

Aileniz destek oldu mu?

Evet ailem destek oldu ama esas bir mesleğin olsun yanında da bunu yaparsın diyorlardı. Şimdi algı çok değişti. Aileler şimdi çocuğunu popçu ya da topçu yapmak için uğraşıyor.

Evliliğiniz nasıl gidiyor?

Evlilik güzel birşey. Eşim de zaten bu sektörde. Projelerde uygulayıcı yapımcı olarak çalışıyor. Farklı işler yapmıyoruz yani. Herkesin kendine ait bir alanı var. Saygı ve sevgi çerçervesinde devam ediyor.

Mutfakta çok zaman geçirir misiniz? Yemek konusunda hünerli misiniz?

Kocam sağolsun (Gülüyor) Ben pek beceremiyorum. İşin açıkçası...