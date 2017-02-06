Bomba iddiaya ateş püskürdüler

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, aylardır boşanacaklarına dair haberler karşısında sessizliklerini korumuştu. Son olarak mal paylaşımı yaptıklarına dair haberlerle ve Tuba Büyüküstün’ün İbrahim Kutluay’la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen çift, dün Instagram sayfalarında yazdıklarıyla ‘Boşanıyorlar’ haberlerini yalanladı. Geçtiğimiz aylarda adı birçok kişiyle anılan Tuba Büyüküstün ve Saylak, yazılanlar karşısında dava açacaklarını söyledi.

RAHATSIZ VE ÜZGÜNÜZ

İkili yaptıkları ortak açıklamada “Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz” sözlerine yer verdi.