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Bordo bereliler dizi oluyor

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı bordo bereli askerlerin hikayesi ‘Savaşçı’ adlı dizi ile ekrana taşınacak.

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Dizide 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’e de yer verilecek. Limon Film, Fox TV’de yayınlanacak dizi için kolları sıvadı. Cast çalışmalarına devam eden dizinin senaryosunu Sakarya Fırat dizisinin senaristi olan Süleyman Çobanoğlu kaleme alıyor. Mart ayında izleyici ile buluşacak dizinin senaristi Çobanoğlu “Dizi Sakarya Fırat’ın devamı değil. ‘Savaşçı’ özgün ve yeni bir dizi. Bordo bereli bir timin hikayesini anlatacağız” dedi.
 

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